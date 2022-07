Ex naufraga dell’Isola pronta per il Grande Fratello Vip e Pechino Express: ecco con chi parteciperebbe (Di lunedì 4 luglio 2022) Pamela Petrarolo, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione (saltata) al Grande Fratello Vip. Pamela Petrarolo pronta per il Grande Fratello Vip Dovevo entrare al Gf Vip prima de L’Isola dei Famosi. Sono sempre stata una fan, mi era stato proposto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 4 luglio 2022) Pamela Petrarolo, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione (saltata) alVip. Pamela Petraroloper ilVip Dovevo entrare al Gf Vip prima de L’Isola dei Famosi. Sono sempre stata una fan, mi era stato proposto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

