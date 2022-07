Del Santo fa arrabbiare un ex naufrago | “La più falsa! Però è vero che ho violato il regolamento”

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 luglio 2022) Una volta uscita da L’Isola dei Famosi Lory Delha deciso di non fare più sconti a nessuno. La regista di The Lady si è tolta tutti i sassolini che aveva nelle scarpe. Sono diversi i naufraghi che hanno deluso Lory, ma uno in modo particolare e si tratta di Luca Daffrè. “Lui è il più viscido, è un venduto e senza di lui sto meglio. La mia vita adesso è migliore. Ha fatto capire che un mio complimento fisico su di lui era stato fatto per comprarmelo e non finire in nomination. Parlare con lui era deprimente, davtanto patetico. Lo chiamavano il ciupa ciupa, nel senso di lecca lecca, ci siamo capiti. – ha detto la Dela Novella 2000 – Adulava sempre Nicolas Vaporidis, voleva essere accettato dal gruppo a tutti i costi ed era palese. Luca era un ambasciatore della falsità. Non mi piace e nemmeno lo stimo. Una volta ha ...