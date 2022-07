(Di lunedì 4 luglio 2022) Uno dei reparti che potrebbe subire i maggiori cambiamenti è senza dubbio il centrocampo. La permanenza di alcuni giocatori, infatti, è tutt’altro che certa, basti pensare alla difficile situazione di Fabian Ruiz. Anche Diego Demme, però, potrebbe partire, visto che il suo desiderio è quello di avere più spazio: il tedesco piace a Roma e Fiorentina, ma anche in Premier League (su di lui c’è anche il Leeds). Dunque, per far fronte ad una possibile mini-rivoluzione nella zona nevralgica del campo, ilavrebbe sondato il terreno per Mattias, centrocampista del Bologna. FOTO: Getty –BolognaIl contratto del 23enne svedese scadrà l’anno prossimo e, come riporta Il Corriere dello Sport, l’ex Malmö non ha nessuna intenzione di rinnovare. Questopotrebbe senz’altro favorire il club ...

Devuole essere più presente, come aveva anticipato sul finale di campionato, si sta muovendo per spostare parte della Filmauro a Napoli e per avere sempre il polso della situazione. Anche ...Commenta per primo Dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera , il Napoli sia perfezionare il terzo. In piedi la trattativa che porterebbe Deulofeu in maglia azzurra, ... con Dee ... De Laurentiis prepara la prima offerta per Svanberg: un aspetto può aiutare il Napoli La proposta è stata a metà: da un lato l'ironia, dall'altra la provocazione per chi, anche da lontano, starà osservando tutto. Dries Mertens al Capri Anacapri, sogno ...Arrivano le novità in vista del primo ritiro estivo del Napoli a Dimaro. È un grande logo del Napoli - una grande N bianca collocato in un cerchio azzurro, contornato da ...