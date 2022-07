Anna Tatangelo in vacanza a Taormina in bikini è incantevole (Di lunedì 4 luglio 2022) La cantante Anna Tatangelo mostra un panorama strepitoso a bordo di uno yacht. Il panorama più bello arriva da Taormina, dove nelle acque siciliane naviga Anna Tatangelo a bordo di uno yacht. Il suo fisico paradisiaco è stato avvistato tra le onde avvolto da un bikini sulle tonalità dorate che risalta le curve prorompenti della Leggi su people24.myblog (Di lunedì 4 luglio 2022) La cantantemostra un panorama strepitoso a bordo di uno yacht. Il panorama più bello arriva da, dove nelle acque siciliane navigaa bordo di uno yacht. Il suo fisico paradisiaco è stato avvistato tra le onde avvolto da unsulle tonalità dorate che risalta le curve prorompenti della

Pubblicità

BeneDelbene : @CarljohnsonAcm6 Si ma lui piacciono come quelli di Anna Tatangelo, a me non tanto - AleCalabrese4 : @RatzingerDixit L' Angelo Custode di Anna Tatangelo la mia Sposa è Biblico,Capsy - peppesava : RT @Ragusanews: Anna Tatangelo di nuovo single, fa la sirenetta in Sicilia FOTO - Ragusanews : Anna Tatangelo di nuovo single, fa la sirenetta in Sicilia FOTO - dea_channel : Anna Tatangelo in barca ????????????????? -