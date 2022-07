Allarme bomba sul volo EasyJet | intervengono i caccia

(Di lunedì 4 luglio 2022)su un. La Guardia Civile è stata costretta ad attivare i protocolli di emergenza e sicurezza. Insi è alzato unF18, che ha scortato ed ha accompagnato l’aereo nella fase di atterraggio. In seguito, la Guardia Civile ha controllato tutti i passeggeri e i loro bagagli. A bordo tanta paura e curiosità per quello che stava succedendo. I passeggeri si sono ritrovati al centro di quello che è sembrava essere un film americano. (Continua dopo la foto…)sulPaura su un, dove c’è stato un. La Guardia Civile ha attivato i protocolli di emergenza e sicurezza. Un ...

Pubblicità

QdSit : Allarme bomba sul volo Easyjet Londra-Minorca, poi scoperto essere un falso, ha costretto la Guardia Civile spagnol… - ilarymary : Allarme bomba. Momenti di terrore in metropolitana a Milano - grumpy792 : RT @ilmessaggeroit: Volo easyJet bloccato da un caccia spagnolo: «Allarme bomba». Il video - ilmessaggeroit : Volo easyJet bloccato da un caccia spagnolo: «Allarme bomba». Il video - Luxgraph : Allarme bomba: caccia dell’aeronautica spagnola scorta l’aereo easyJet #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

In tanti, tra Monte Mario e la zona di Pineta Sacchetti, hanno dato l'. Il timore, oltre ... Unaa orologeria, già annunciata', il pensiero della gran parte degli utenti. Secondo i primi ...Pubblicato il 4 Luglio, 2022 Tanta paura nella giornata di ieri su un aereo Easyjet della linea Londra - Minorca per un falsoche ha costretto la Guardia Civile della Spagna ad attivare preventivamente i protocolli di emergenza . La partenza da Gatwick Un aereo F18 ha così scortato il velivolo Easyjet fino alla ...Un volo della easyJet diretto a Minorca, l'isola delle Baleari in Spagna, è stato scortato da un caccia spagnolo dopo che un ragazzo . L'episodio è accaduto domenica.Allarme bomba questa mattina a Milano. Alla fermata di Isola, nel mezzanino della metropolitana 5 Lilla, questa mattina è stato ritrovato un pacco sospetto ...