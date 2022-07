Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 luglio 2022) SPOSTAMENTI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITA' BALNEARI APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE, AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL'ALTEZZA DI OSTIA ANTICA PASSIAMO AL TRAFFICO CHE SI FA INTENSO SULLE STRADE CHE PORTANO ALLE PRINCIPALI SPIAGGE CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA LITORANEA FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA CODE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE TRA POMEZIA E COLLI DI ENEA SULLA STATALE PONTINA CI SONO CODE TRA SPINACETO E CASTELNO PER IL ...