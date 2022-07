Spezia | Gotti vuole Caldara | primi contatti con il Milan

Pubblicità

acspezia : Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - Agudello33 : Il #Gottismo è un misto fra un ubriacatura molesta del venerdì sera e il catenaccio di capello. Grande Mister… - sportli26181512 : Serie A, con Gotti allo Spezia si completa il quadro delle 20 panchine: Con l'arrivo di Luca Gotti allo Spezia, si… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: SERIE A, Con Gotti allo Spezia, il - LucaRuss0 : SERIE A, Con Gotti allo Spezia, il quadro degli allenatori è completo -

La presentazione del nuovo allenatore Lucasembra aver definitivamente acceso anche il mercato dello, che in queste ore si sta muovendo per trovare un rinforzo in difesa alla luce della partenza di Erlic che farà rientro al ...Sulle sue tracce si sono già mosse squadre come Bologna e Empoli , ma sembra essere il nuovodi mister Lucaa volere fortemente Caldara. I liguri sono in pole e dopo l'addio di Erlic (...Dopo la presentazione di mister Gotti la stagione dello Spezia è pronta a partire. Domani la truppa bianca comincerà la prima fase di ritiro a Santa Cristina Valgardena e con l’inizio della preparazio ...Servirà un'offerta consona per strappare il 'sì' del club ligure e per arrivarci il club granata è disposto anche a inserire Armando Izzo nella trattativa. Oltre a Maggiore, un altro nome a centrocamp ...