Pubblicità

sportli26181512 : Rivaldo e l'addio di Ospina al Napoli: 'È una scelta di vita': Intervistato dall'edizione colombiana di 'Marca', l'… - gilnar76 : Rivaldo a sorpresa sull’addio di un giocatore del #Napoli: “Fa bene a lasciare l’Europa” #Forzanapoli #Napolicalcio… -

Corriere dello Sport

L'al Napoli e all'Italia di David Ospina è destinato a diventare una delle "notizie" del calciomercato estivo 2022. Il portiere colombiano sarebbe infatti sul punto di lasciare il calcio europeo ...C'è un collegamento tra il suoe il rinnovo di Mbappè Leonardo dice: ' No. Era finita la ... Permettendomi di poter dire la mia, di agire, come fatto con Kakà, Thiago Silva, Pato,. Il ... Rivaldo e l'addio di Ospina al Napoli: "È una scelta di vita" Intervistato dall'edizione colombiana di 'Marca', l'ex attaccante di Barcellona e Milan ha spiegato la scelta del portiere colombiano di non rinnovare il contratto con gli azzurri ...INTERVISTA LEONARDO - Dopo il fallimento del Psg della scorsa stagione, la prima testa a saltare in casa parigina è stata quella di Leonardo, ormai ex ...