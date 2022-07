Marsiglia | Tudor punta gli occhi su Mertens e Vecino

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OM_Officiel, #Tudor è il profilo preferito per la panchina - FBiasin : #Tudor è il nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia, #Pirlo è il nuovo tecnico del Fatih Karagümrük. Forse bastava… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Il Marsiglia di Tudor su Mertens e Vecino - napolimagazine : MERCATO - Il Marsiglia di Tudor su Mertens e Vecino - apetrazzuolo : MERCATO - Il Marsiglia di Tudor su Mertens e Vecino -

Igornon dimentica l'Italia e il campionato di Serie A. L'allenatore di origine croata, da quando ha assunto la guida tecnica del, ha cominciato a scandagliare il mercato 'italiano' degli ...Commenta per primo L' OM ha optato per Igorper la propria panchina, ma i tifosi delavrebbero preferito Roberto De Zerbi . Lo riporta l' Equipe .Da poco il Milan sui suoi profili social ha comunicato una nuova amichevole nel corso del mese di luglio. La squadra di Pioli farà tappa in Austria, dove ...Il Verona ha presentato il suo nuovo allenatore in conferenza stampa, con il tecnico che ha parlato degli obiettivi sul campo e sul mercato ...