LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cina in fuga nel sincro 3mt donne (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 15.42: Per il Messico un buon tuffo, punteggio: 56.28, totale di 206.76 15.41: Errore delle francesi, punteggio di 47.04, totale di 178.89 15.40: Bene, ovviamente, le cinesi: punteggio di 76.50, totale di 182.10. Classifica: Cina, Giappone, Australia, Malesia, Canada, Usa 15.38: Qualche spruzzo per le australiane, punteggio di 69.30, totale di 164.10, sono in scia del Giappone 15.37: Non bene le tedesche: una scarsa, una abbondante in ingresso in acqua: 61.20, totale di 151.20 15.36: Non perfetto il tuffo delle canadesi, che provano comunque a risalire la china: punteggio di 67.50, totale di 156.90 15.35: Bene anche le giapponesi, 72.00 e primo posto per distacco con ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 15.42: Per il Messico un buon tuffo, punteggio: 56.28, totale di 206.76 15.41: Errore delle francesi, punteggio di 47.04, totale di 178.89 15.40: Bene, ovviamente, le cinesi: punteggio di 76.50, totale di 182.10. Classifica:, Giappone, Australia, Malesia, Canada, Usa 15.38: Qualche spruzzo per le australiane, punteggio di 69.30, totale di 164.10, sono in scia del Giappone 15.37: Non bene le tedesche: una scarsa, una abbondante in ingresso in acqua: 61.20, totale di 151.20 15.36: Non perfetto il tuffo delle canadesi, che provano comunque a risalire la china: punteggio di 67.50, totale di 156.90 15.35: Bene anche le giapponesi, 72.00 e primo posto per distacco con ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: la Cina comanda nel sincro femminile dai tre metri - #Tuffi #Mondiali #DIRETTA… - infoitsport : LIVE – Tuffi, sabato 2 luglio Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: ultima giornata, c'è la finale della piattaforma maschile! - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: ultima giornata c’è la finale della piattaforma maschile! - #Tuffi #Mondiali… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani chiude al nono posto la Finale dai tre metri, oro a Cheng Yi… -