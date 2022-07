Pubblicità

infoitestero : Incubo a Copenaghen, sparatoria al centro commerciale: 'Diversi morti e tanti feriti' -

Sparatoria in un centro commerciale a Copenhagen Roma, 3 luglio 2022 -, dove una sparatoria in un grande centro commerciale ha causato "diversi morti e tanti feriti". E' successo tutto al mall Fileds, a sud della capitale, nel quartiere Amager, tra ...A due giorni dalla partenza del Tour de Francepiomba nell'con una sparatoria in un grande centro commerciale che ha causato diversi morti e tanti feriti . La polizia non ha voluto fornire il bilancio dell'attacco, ma le parole ...“Siamo presenti in gran numero e massicciamente al Fields, dove abbiamo ricevuto segnalazioni di spari”, riferisce la polizia di Copenaghen, che chiede a chiunque abbia visto, sentito o filmato ...Il sospettato è un danese di 22 anni. La polizia, che non ha fornito un bilancio preciso, indaga anche per terrorismo ...