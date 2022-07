In palestra, con i nuovissimi allenamenti appena lanciati. Sulle due ruote con le amiche. In montagna, tra pareti di roccia o con i ramponi sui ghiacciai. Le donne non si fermano, anzi (Di domenica 3 luglio 2022) Le 80 signore indomite sono arrivate sulla cima ghiacciata del Breithorn (4164 metri) il 17 giugno, stabilendo un record: la cordata femminile più lunga del mondo. donne le guide alpine, come l’italiana Anna Torretta; e così le scalatrici, provenienti da tutto il mondo. Un’impresa organizzata da Svizzera Turismo – nell’ambito di una campagna contro le barriere di genere – per dare visibilità alle donne in montagna. Ma per chi c’era, è stata soprattutto una scossa di adrenalina. Paura? Macché. Una splendita giornata, un divertimento da pazzi. donne e sport: l’impresa delle 80 scalatrici che il 17 giugno hanno raggiunto la vetta del Breithorn, stabilendo il record della cordata femminile più lunga del mondo. (Foto Svizzera Turismo) Dopo la lunghissima pausa Covid (speriamo conclusa) signore e ragazze si sono alzate dal ... Leggi su iodonna (Di domenica 3 luglio 2022) Le 80 signore indomite sono arrivate sulla cima ghiacciata del Breithorn (4164 metri) il 17 giugno, stabilendo un record: la cordata femminile più lunga del mondo.le guide alpine, come l’italiana Anna Torretta; e così le scalatrici, provenienti da tutto il mondo. Un’impresa organizzata da Svizzera Turismo – nell’ambito di una campagna contro le barriere di genere – per dare visibilità allein. Ma per chi c’era, è stata soprattutto una scossa di adrenalina. Paura? Macché. Una splendita giornata, un divertimento da pazzi.e sport: l’impresa delle 80 scalatrici che il 17 giugno hanno raggiunto la vetta del Breithorn, stabilendo il record della cordata femminile più lunga del mondo. (Foto Svizzera Turismo) Dopo la lunghissima pausa Covid (speriamo conclusa) signore e ragazze si sono alzate dal ...

Pubblicità

SpottedPoliMi : GIURIATI Spotto ragazza che sabato 25 pomeriggio era al Giuriati in palestra al primo piano. Castana con occhi marr… - TOPGAMING43 : BEAST RAGE – Cinghie per sollevamento pesi imbottite, supporto per i polsi, cinghie per fitness e palestra, con pre… - fabriziox23 : RT @mara06844397: Che carini i cinquantenni tatuati con la panza che disdegnano la palestra ma si scrivono addosso: “non temo la lotta” , s… - nunzi3tt0 : giornata di ieri: sveglia alle 7, palestra, jogging, mare, disco, torno a casa veloce doccia ed esco a bere con le… - italskipper : Giornate di incontri con vecchi amici (o ex-amici, quasi-amici...) coetanei o giù di lì e che ancora rincorrono l'a… -

Federica Panicucci in vacanza, location paradisiaca: quanto costa il resort ... doccia interna ed esterna, palestra, spa, mini club per i più piccoli. Insomma, un vero sogno ad ... il costo di sei notti per due persone arriverebbe a circa 7mila euro mentre quelle con piscina ... Quante attività extra - scolastiche devono fare i nostri figli Palestra di socialità Le attività extrascolastiche sono, di tutta evidenza, una palestra di socialità. L'inferno sono gli altri, ha probabilmente ragione Sartre, ma a un certo punto con quell'inferno ... TorinOggi.it Inaugurata la ciclabile che porta i milanesi all’Idroscalo combattere l’inquinamento e promuovere attività che favoriscano la salute delle persone - ha commentato la vicesindaca Palestra - Con questa nuova e imponente infrastruttura vogliamo dare gambe alla ... Offanengo rinnova con il giovane libero Giorgia Tommasini Un giovanissimo talento del territorio promosso nella scorsa stagione in prima squadra in B1 e ora confermato anche nella nuova categoria dopo la promozione. Nel roster della Chromavis Abo in A2 ci sa ... ... doccia interna ed esterna,, spa, mini club per i più piccoli. Insomma, un vero sogno ad ... il costo di sei notti per due persone arriverebbe a circa 7mila euro mentre quellepiscina ...di socialità Le attività extrascolastiche sono, di tutta evidenza, unadi socialità. L'inferno sono gli altri, ha probabilmente ragione Sartre, ma a un certo puntoquell'inferno ... “La palestra non serve a niente” combattere l’inquinamento e promuovere attività che favoriscano la salute delle persone - ha commentato la vicesindaca Palestra - Con questa nuova e imponente infrastruttura vogliamo dare gambe alla ...Un giovanissimo talento del territorio promosso nella scorsa stagione in prima squadra in B1 e ora confermato anche nella nuova categoria dopo la promozione. Nel roster della Chromavis Abo in A2 ci sa ...