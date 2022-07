Immobile | la sua maglia in asta di beneficenza per l’Ucraina

(Di domenica 3 luglio 2022) Ladella nuova stagione diandrà all’. Il ricavato andrà per la ricostruzione di un ospedale pediatrico in Ucraina Ladi Ciroandrà all’e il ricavato andrà in. Nella serata di lunedì 4 luglio, in occasione della presentazione delle nuove maglie della Lazio, il capocannoniere della scorsa Serie A indosserà la nuova, la autograferà e sarà messa poi in. Il ricavato dell’servirà per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina, distrutto dalla guerra in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La maglia della nuova stagione diandrà all'asta. Il ricavato andrà per la ricostruzione di un ospedale pediatrico in Ucraina La maglia di Ciroandrà all'asta e il ricavato andrà in beneficenza. Nella serata di lunedì 4 luglio, in occasione della presentazione delle nuove maglie della Lazio, il capocannoniere della scorsa Serie A