Gli danno fuoco durante una videochiamata con la fidanzata, grave un 36enne di Napoli: i sospetti sulla vendetta dietro il raid (Di domenica 3 luglio 2022) Lo hanno cosparso con un liquido infiammabile e gli hanno dato fuoco mentre era seduto su una panchina a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, impegnato in una videochiamata con la sua fidanzata. È ricoverato in gravi condizioni Nicola Lupoli, 36 anni, ricoverato ora al Policlinico di Bari, dopo essere stato prima portato dal fratello che lo ha soccorso al reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. L'uomo si trova in coma farmacologico e per lui la prognosi resta riservata. L'indagine Il sospetto degli inquirenti è che dietro l'aggressione subita da Lupoli ci sia una vendetta per una lite avvenuta nei giorni scorsi, anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi. L'uomo avrebbe un'attività di "svuotacantine». Come riporta il Mattino, proprio la ...

