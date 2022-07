Federer torna a Wimbledon per i 100 anni del Centrale: «Spero di giocare qui almeno un’altra volta» (Di domenica 3 luglio 2022) A Wimbledon si festeggia il centenario del campo Centrale e si rivede Roger Federer. Lo svizzero, accompagnato dal padre Robert e dal suo allenatore, Severin Luthi, ha passeggiato nelle strutture dell’All England Club, dirigendosi verso il luogo della cerimonia, prima dell’incontro della giornata tra la britannica Heather Watson e la tedesca Jule Niemeier. Questo è il primo Wimbledon senza la presenza di Federer dal 1997. Nel 1998 è venuto al Grand Slam di Londra per la prima volta, per giocare il torneo junior, che ha anche vinto. Nel 1999 ha iniziato a competere nel main draw, fino al 2021, quando è arrivata la sua prima grande vittoria, con la sconfitta di Pete Sampras nelle fasi a eliminazione diretta. Oggi è il 21° anniversario ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) Asi festeggia il centenario del campoe si rivede Roger. Lo svizzero, accompagnato dal padre Robert e dal suo allenatore, Severin Luthi, ha passeggiato nelle strutture dell’All England Club, dirigendosi verso il luogo della cerimonia, prima dell’incontro della giornata tra la britca Heather Watson e la tedesca Jule Niemeier. Questo è il primosenza la presenza didal 1997. Nel 1998 è venuto al Grand Slam di Londra per la prima, peril torneo junior, che ha anche vinto. Nel 1999 ha iniziato a competere nel main draw, fino al 2021, quando è arrivata la sua prima grande vittoria, con la sconfitta di Pete Sampras nelle fasi a eliminazione diretta. Oggi è il 21°versario ...

