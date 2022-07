Copenaghen, spari in un centro commerciale. Il video dell'assalto (Di domenica 3 luglio 2022) La sparatoria è avvenuta nel centro commerciale Field’s a Copeanghen. Una persona è stata arrestata dopo gli spari. Si tratta di un cittadino danese di 22 anni che, secondo quanto ricostruito dagli agenti avrebbe agito da solo. Nel video il momento degli spari. La polizia al momento non esclude l’ipotesi terrorismo Leggi su panorama (Di domenica 3 luglio 2022) La sparatoria è avvenuta nelField’s a Copeanghen. Una persona è stata arrestata dopo gli. Si tratta di un cittadino danese di 22 anni che, secondo quanto ricostruito dagli agenti avrebbe agito da solo. Nelil momento degli. La polizia al momento non esclude l’ipotesi terrorismo

