Traffico Roma del 02-07-2022 ore 15:30 (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle tra turbano della A24 si viaggia a 100 a disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza sulla Cassia dove per la presenza di un incidente sono possibili rallentamenti tra Cesano e Campagnano verso Viterbo al Prenestino più precisamente su via Labico ricordiamo la chiusura del tratto tra Piazza Sessa Aurunca e via dei Giordani divieto di transito necessario per i pali della telefonia pericolanti Sia mora via di Santa Maria di Galeria dove per un incendio avvenuto nei giorni scorsi e per la successiva manutenzione della zona prosegue la chiusura al Traffico tra via della Riserva carbucceto e via Edoardo Perino anticipiamo infine nuovi lavori previsti su ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulle tra turbano della A24 si viaggia a 100 a disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza sulla Cassia dove per la presenza di un incidente sono possibili rallentamenti tra Cesano e Campagnano verso Viterbo al Prenestino più precisamente su via Labico ricordiamo la chiusura del tratto tra Piazza Sessa Aurunca e via dei Giordani divieto di transito necessario per i pali della telefonia pericolanti Sia mora via di Santa Maria di Galeria dove per un incendio avvenuto nei giorni scorsi e per la successiva manutenzione della zona prosegue la chiusura altra via della Riserva carbucceto e via Edoardo Perino anticipiamo infine nuovi lavori previsti su ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 15:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - AndreaVicere : @marcoz984 Io non ci provo nemmeno che già so mi fracasserei! Però devo dire che per girare in centro a Roma, magar… - zazoomblog : Traffico Roma del 02-07-2022 ore 14:30 - #Traffico #02-07-2022 #14:30 - muoversintoscan : ??Sulla #A1 in direzione #Roma code per traffico intenso tra #MonteSanSavino e #Valdichiana, con code in uscita a Va… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Roma-Firenze, direzione Firenze: dalle ore 14.4… -