Modric | «Tutti andrebbero in guerra con Ancelotti | sia quelli che giocano che quelli che non lo fanno»

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha rilasciato una lunga intervista a Sportske. Innanzitutto ha allontanato l0idea di un possibile ritiro. «Se questo è il mio ultimo anno? Finché mi sentirò bene e gli allenatori mi ameranno, andrò avanti, senza pormi limiti». Il Real ha vinto la Champions. Ha eliminato il Psg dalla competizione. Lo racconta come uno spartiacque nel loro cammino verso la vittoria. «È stata una notte spettacolare, una delle più impressionanti per me e ne ho vissute tante. Da allora, la percezione del pubblico e dell'ambiente è cambiata rispetto alle nostre possibilità per la Champions League. Lo scetticismo è scomparso. Obiettivamente, il modo in cui abbiamo reagito contro il Psg ha mostrato a Tutti, in particolare a noi, che avremo sempre voce in capitolo nell'élite europea». Su Mbappè, che ha rifiutato il Real per il ...

