“Manca solo l’ok di Sarri”: rivoluzione Lazio, l’affare spiazza i tifosi (Di sabato 2 luglio 2022) Il mercato della Lazio può decollare in questo mese di luglio. Attenzione al colpo a sorpresa che può rivoluzionare l’undici e spiazzare i tifosi. Quinto posto in classifica e un finale di stagione in crescendo. La Lazio di Maurizio Sarri può ripartire da basi solide in vista del prossimo campionato, nella speranza di rompere le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 luglio 2022) Il mercato dellapuò decollare in questo mese di luglio. Attenzione al colpo a sorpresa che può rivoluzionare l’undici ere i. Quinto posto in classifica e un finale di stagione in crescendo. Ladi Mauriziopuò ripartire da basi solide in vista del prossimo campionato, nella speranza di rompere le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Link4Universe : Una coppia cerca una casa in affitto ma viene rifiutata perché sono due ragazze lesbiche. Non manca il classico: 'n… - NintendoItalia : Manca solo un mese. - MauroCobau : RT @mimancailmare: Ha preso il pennarello e ha scritto 'MI MANCA SOLO LA PAROLA' e poi mi ha fatto l'occhiolino. E quello senza parole ades… - bombadur : @elevisconti @PoliticaPerJedi @i_poteri_forti @assurdistan @MisssFreedom @janavel7 @La_manina__ @SignorErnesto… - ZonaBianconeri : RT @ProfidiAndrea: ?? #Fiorentina, visite mediche per Rolando #Mandragora: manca solo l'ufficialità Operazione a titolo definitivo con la #… -