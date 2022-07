Luisa Corna, avete mai visto il suo compagno? Un uomo davvero affascinante (e più giovane di lei)! (Di sabato 2 luglio 2022) Luisa Corna circa un anno fa si è dichiarata pronta a sposarsi. In attesa del suo matrimonio - non sappiamo se sia stato celebrato in gran segreto perché per ora non vi è traccia di nozze - vi sveliamo qualcosa sul suo fidanzato. Luisa Corna è una famosa cantante, presentatrice e attrice nostrana, che è divenuta celebre soprattutto per la conduzione di format televisivi quali Sognando Las Vegas e Domenica In. Sul piccolo schermo ha partecipato alla serie tv Ho sposato uno sbirro, ironia del destino dato che, da quel che sembra, sarà proprio un uomo delle "forze dell'ordine" il suo futuro marito. Tanti sono stati i flirt di Luisa, più o meno lunghi. Aldo Serena, ex giocatore dell'Inter, è sicuramente stato la sua storia più importante, in quanto durata 10 anni, ma tra i famosi vi sono ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 2 luglio 2022)circa un anno fa si è dichiarata pronta a sposarsi. In attesa del suo matrimonio - non sappiamo se sia stato celebrato in gran segreto perché per ora non vi è traccia di nozze - vi sveliamo qualcosa sul suo fidanzato.è una famosa cantante, presentatrice e attrice nostrana, che è divenuta celebre soprattutto per la conduzione di format televisivi quali Sognando Las Vegas e Domenica In. Sul piccolo schermo ha partecipato alla serie tv Ho sposato uno sbirro, ironia del destino dato che, da quel che sembra, sarà proprio undelle "forze dell'ordine" il suo futuro marito. Tanti sono stati i flirt di, più o meno lunghi. Aldo Serena, ex giocatore dell'Inter, è sicuramente stato la sua storia più importante, in quanto durata 10 anni, ma tra i famosi vi sono ...

Pubblicità

Fernand27871393 : @La7tv Anche io, 20 anni fa, avevo 'issato' in camera il calendario di Luisa Corna... ma questo non vuol dire che m… - nfcbis : @normale_uno @PrinceKastaDOr @CinicaFame Non parlare di corna che Maria Luisa sta dormendo - lifernands : @luisa_nvss corna - Sammax883B : @FrancescoDiRoc7 @erosazzurro Luisa Corna...... Che fine ha fatto? - sigma_tao : @EdoardoMecca1 dobbiamo scommettere per vincere monza torino algoritmo manzotin problema di corna luisa -