Calcio | Caputo supera l’esame di maturità a Bari e diventa ragioniere

(Di sabato 2 luglio 2022) L’attaccante della Sampdoria, Francesco, hato gli orali deldiall’istituto tecnico parificato “Alessandro Volta” dindo formalmente. Il calciatore hato brillantemente le prove, mettendo le basi chissà per un possibile futuro dopo il. SportFace.

Tanta emozione per il bomber blucerchiato che si è sottoposto al 'pressing' della commissione esaminatrice maè stato promosso brillantemente. Una vittoria importante per il 34enne punto fermo ...: "Futuro Sono contento alla Sampdoria ma nelmai dire mai". Le dichiarazioni dell'attaccante Cicciososterrà oggi gli orali di maturità all'Istituto tecnico parificato "...L'attaccante della Sampdoria, Francesco Caputo, è diventato ragioniere dopo aver superato la gli orali dell'esame di maturità a Bari ...È stata una mattinata speciale per l'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo che ha superato gli orali degli esami di maturità da ragioniere all'istituto tecnico parificato 'Alessandro Volta' di B ...