(Di sabato 2 luglio 2022) È stata una mattinata speciale per l'attaccante della Sampdoria Francescoche ha superato gli orali degli esami didaall'istituto tecnico parificato 'Alessandro Volta' di ...

Pubblicità

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Caputo diventa ragioniere, esame di maturità a Bari Questa mattina l'attaccante ha superato la prova orale - sportface2016 : Calcio, #Caputo supera l’esame di maturità a #Bari e diventa ragioniere - sportli26181512 : Ciccio Caputo racconta la maturità: 'Più ansia qui che sotto porta': L'attaccante della Sampdoria si è diplomato in… - SampNews24 : #Sampdoria, #Caputo nicchia sul futuro: «Nel calcio mai dire mai» - LazioNews_24 : #Caputo si sbilancia sul futuro -

Tanta emozione per il bomber blucerchiato che si è sottoposto al 'pressing' della commissione esaminatrice maè stato promosso brillantemente. Una vittoria importante per il 34enne punto fermo ...: "Futuro Sono contento alla Sampdoria ma nelmai dire mai". Le dichiarazioni dell'attaccante Cicciososterrà oggi gli orali di maturità all'Istituto tecnico parificato "...L'attaccante della Sampdoria, Francesco Caputo, è diventato ragioniere dopo aver superato la gli orali dell'esame di maturità a Bari ...È stata una mattinata speciale per l'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo che ha superato gli orali degli esami di maturità da ragioniere all'istituto tecnico parificato 'Alessandro Volta' di B ...