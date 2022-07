Xi Jinping su Hong Kong la gira così | «Vera democrazia cominciata con restituzione alla Cina»

Pubblicità

Il presidente della Cina, Xi, ha officiato oggi la cerimonia di giuramento del nuovo capo esecutivo diKong, John Lee , tenuta in concomitanza ai festeggiamenti per il 25mo anniversario del ritorno dell'ex colonia ...... uomo di fiducia di XiJohn Lee Ka - chiu si è guadagnato in questi anni la fiducia di Xisupportando la repressione delle proteste che scuotono la vita politica diKong dal 2019.Prime Minister Boris Johnson said Britain would do all it could to hold Beijing to its commitments on democratic rights made 25 years ago when Hong Kong was handed back to China. We apologize, but ...A Hong Kong giura il nuovo leader, John Lee. Inizia una nuova era pro-Pechino. Lee, ex capo della sicurezza, è infatti il promotore della repressione dell’opposizione a Hong Kong. L’Occidente si dice ...