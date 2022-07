Uomini e Donne, Armando Incarnato: su Instagram spopola un video sui suoi capelli (Di venerdì 1 luglio 2022) I tagli di capelli, i look e le acconciature sempre diverse sfoggiate da Armando Incarnato a Uomini e Donne, dove da anni ormai siede nel parterre maschile del trono over, sono sempre al centro dell’attenzione del pubblico del talk show di Maria De Filippi, che non di rado ha preso in giro il napoletano sui social. Nelle ultime ore qualcuno si è preso addirittura la briga di realizzare un video con tutte le acconciature di Armando, con musica di Friends in sottofondo e vari paragoni tra lui e personaggi famosi della tv o dei telefilm. Il risultato è davvero esilarante ed è stato pubblicato dalla pagina Trash Tv, che ha collezionato subito migliaia di visite e commenti. Come l’avrà presa il diretto interessato? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 luglio 2022) I tagli di, i look e le acconciature sempre diverse sfoggiate da, dove da anni ormai siede nel parterre maschile del trono over, sono sempre al centro dell’attenzione del pubblico del talk show di Maria De Filippi, che non di rado ha preso in giro il napoletano sui social. Nelle ultime ore qualcuno si è preso addirittura la briga di realizzare uncon tutte le acconciature di, con musica di Friends in sottofondo e vari paragoni tra lui e personaggi famosi della tv o dei telefilm. Il risultato è davvero esilarante ed è stato pubblicato dalla pagina Trash Tv, che ha collezionato subito migliaia di visite e commenti. Come l’avrà presa il diretto interessato? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

