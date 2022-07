Traffico Roma del 01-07-2022 ore 08:30 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo via di Tor Cervara in direzione della tangenziale est con Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia intenso il Traffico anche sulla via Flaminia con code tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione del centro incolonnamenti anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe code per un incidente su via della Pineta Sacchetti all’altezza di Largo Agostino Gemelli un incidente anche sulla via Pontina in colonna il Traffico tra via di Decima Il raccordo verso Roma prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la linea tram 8 non sta facendo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo via di Tor Cervara in direzione della tangenziale est conintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia intenso ilanche sulla via Flaminia con code tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione del centro incolonnamenti anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe code per un incidente su via della Pineta Sacchetti all’altezza di Largo Agostino Gemelli un incidente anche sulla via Pontina in colonna iltra via di Decima Il raccordo versoprima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la linea tram 8 non sta facendo ...

VAIstradeanas : 08:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via di Porta Cavalleggeri ?????? Traffico rallentato altezza Piazza della Rovere #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Pineta Sacchetti (tra via Battistini e via Trionfale); a via Cola di… - VAIstradeanas : 08:02 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Tra Diramazione Roma Sud e Galleria Appia > Interna #Luceverde #Lazio -