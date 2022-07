Tiro con l’arco | Giochi del Mediterraneo 2022 | argento per l’Italia anche nel Mixed Team | fuori dal podio gli uomini

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Giornata no fino a questo momento in quel di Orano (in attesa delle finali pomeridiane) aidelperdelcon, che deve incassare altre due sconfitte in finale (una per l’oro, l’altra per il bronzo) dopo il beffardomattutino nella prova a squadre femminile. Mauro Nespoli e Lucilla Boari si sono dovuti accontentare a loro volta della piazza d’onore nel, perdendo la Finale contro la temibile coppia turca formata da Mete Gazoz e Yasemin Anagoz per 3-5 con i parziali di 35-34, 34-34, 34-38 e 33-36.completato dalla Spagna, che ha battuto la Grecia come da pronostico per 6-2. Quarto posto amaro invece per il terzetto azzurro Campione d’Europa in carica ...