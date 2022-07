Terrorismo: Tajani, 'no estradizione Francia non è tutela libertà espressione e garantismo' (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Negare l'estradizione da parte della Francia ad un gruppo di terroristi rossi è un atto gravissimo che non ha nulla a che vedere con il garantismo e la libertà di espressione sempre difesi da Parigi. Qui si tratta di partecipazione attiva ad un progetto criminale ed eversivo". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Negare l'da parte dellaad un gruppo di terroristi rossi è un atto gravissimo che non ha nulla a che vedere con ile ladisempre difesi da Parigi. Qui si tratta di partecipazione attiva ad un progetto criminale ed eversivo". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio

