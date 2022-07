Strage di Viareggio | la sentenza condanna 13 persone

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il 29 giugno 2009 alle 23,48 un treno merci carico di GPL, partito da Trecate, in Piemonte, e diretto a Gricignano, in Campania, deraglia poco dopo aver superato la stazione ferroviaria die trasforma la cittadina toscana in un inferno di fuoco. Uno dei vagoni si inclina su un fianco sprigionando gas. Una grande esplosione scatena Il Blog di Giò.

Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - borghi_claudio : Intanto sono passati 13 anni e la sentenza non è ancora definitiva. Molti giovani forse ignorano cosa accadde. Anda… - fattoquotidiano : La sentenza d’appello bis è arrivata a 13 anni esatti dalla strage di Viareggio: cinque anni all’ex amministratore… - CosenzaChannel : Strage di Viareggio, appello bis: Moretti condannato a 5 anni - Yogaolic : RT @fanpage: L'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viaregg… -

La sentenza del quarto processo per ladiè stata letta nel pomeriggio del 30 giugno in un'atmosfera da corrida. I capi della società Gatx proprietaria del carro esploso a causa della rottura di un asse 'criccato' e i ...marco piagentini Marco Gasperetti per il 'Corriere della Sera' Vogliono leggere il dispositivo della sentenza, vogliono parlare con gli avvocati e discutere tra loro. 'Lo faremo fino a tarda notte e ..."Attribuire le responsabilità è sempre più complesso" spiega a Huffpost il prof. Giorgio Spangher: "Nel processo le parti deboli sono due: la ...Dopo la sentenza di condanna a cinque anni e passa per Moretti sale di nuovo la protesta dei familiari delle vittime, che chiedono maggiore sicurezza ...