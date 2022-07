Schwoch | ” La gente di Napoli non è stupida Come fa ADL ha parlare di scudetto | senza Insigne | Mertens e forse Fabian?”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 luglio 2022) Stefanex attaccante delha rilasciato alcune dichiarazioni sul club partenopeo capitanato da Aurelio De Laurentiis. Notizie Calcio– “Ladinon è, bisogna essere chiari”.Stefan, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue parole: “? C’è ancora margine ma se in un anno non si è mai trovata l’occasione per rinnovare il contratto, non vedo perché si debba trovare ora il tempo per farlo. Quando si tratta di giocatori importanti, se ilnon si adegua a certe cifre risulta poi difficiledi. Juve, Milan ed ...