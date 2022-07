Redditi, auto, case: oggi scatta il Grande Fratello fiscale (Di venerdì 1 luglio 2022) L’imperante statalismo italiano non sembra mai conoscere la parola fine. Dopo il vertiginoso aumento della pressione fiscale, a causa di pandemia, guerra ed inflazione, che ha raggiunto l’otto per cento, mai così alta dal 1986, i cittadini della Penisola dovranno affrontare ulteriori asfissianti controlli burocratici, come se quelli presenti non fossero già abbastanza. L’algoritmo contro l’evasione Grazie all’approvazione del decreto a firma del ministro dell’Economia, Daniele Franco, il governo ha dato il proprio via libera per la nascita di un algoritmo anti evasione, a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema sarà in grado di individuare, monitorare e poi colpire tutti i furbetti delle tasse, attraverso la pluralità di informazioni immagazzinate all’interno delle banche dati. E quindi estrapolandole da Redditi, immobili, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 1 luglio 2022) L’imperante statalismo italiano non sembra mai conoscere la parola fine. Dopo il vertiginoso aumento della pressione, a causa di pandemia, guerra ed inflazione, che ha raggiunto l’otto per cento, mai così alta dal 1986, i cittadini della Penisola dovranno affrontare ulteriori asfissianti controlli burocratici, come se quelli presenti non fossero già abbastanza. L’algoritmo contro l’evasione Grazie all’approvazione del decreto a firma del ministro dell’Economia, Daniele Franco, il governo ha dato il proprio via libera per la nascita di un algoritmo anti evasione, a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema sarà in grado di individuare, monitorare e poi colpire tutti i furbetti delle tasse, attraverso la pluralità di informazioni immagazzinate all’interno delle banche dati. E quindi estrapolandole da, immobili, ...

