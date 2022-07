Pagamenti con il POS: sanzioni per gli esercenti che li rifiutano (Di venerdì 1 luglio 2022) 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 310 del 31.12.2021. Ai soggetti che rifiuteranno il pagamento elettronico sarà applicata una sanzione pari a 30 ... Leggi su andriaviva (Di venerdì 1 luglio 2022) 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 310 del 31.12.2021. Ai soggetti che rifiuteranno il pagamento elettronico sarà applicata una sanzione pari a 30 ...

Pubblicità

ilpost : Da oggi chi non accetta pagamenti con il POS può essere multato - infoiteconomia : Pagamenti con Pos, la rivolta di commercianti e ristoratori - annalisacrypto7 : @LucaDG89 @Jonesilvia Ci sono anche persone ignoranti che non capiscono la difficoltà di certi gestori ad attuare q… - FabrizioTrezzi1 : @FratellidItalia @Donzelli La favola delle commissioni è vecchia ! Ormai tutte le banche sono online e nom hanno c… - AntonioMazzar19 : @Giuliorm1 @GDF Perché un bar non sarebbe obbligato ad accettare pagamenti con carte, debito, credito? -