Muriqi | il Ceo del Maiorca | «Affare difficile | ma lo vogliamo»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Le parole del Ceo delsulla trattativa con la Lazio per: «Le cifre che richiedono sono complicate per noi» Intervistato da UltimaHora.es, Alfonso Diaz, CEO del, ha parlato così dell’con la Lazio: «Le cifre che richiedono sono complicate per noi e il tema è sul tavolo. È un giocatore che, però vedremo che succederà. Non è una situazione semplice». L'articolo proviene da Calcio News 24.

