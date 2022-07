LIVE Sinner-Isner 6-4 7-6 2-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il terzo set (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace dell’americano. 30-30 Doppio fallo del #24 al mondo. 30-15 Pessimo rovescio dell’americano. 30-0 Buona prima dello statunitense. 15-0 Ace di Isner. 2-1 Sinner conduce il terzo set. 40-15 L’americano non trova il campo in risposta. 30-15 Gran diritto lungolinea in risposta di Isner. 30-0 Servizio e diritto di Sinner. 15-0 Buona prima dell’azzurro. 1-1 Sinner non riesce a recuperare sulle variazioni di Isner. 40-15 Sinner non arriva per un soffio sulla palla corta di Isner. 30-15 Ace dell’americano. 15-15 Palla corta sul nastro di Isner. 15-0 Servizio e diritto a sventaglio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ace dell’americano. 30-30 Doppio fallo del #24 al mondo. 30-15 Pessimo rovescio dell’americano. 30-0 Buona prima dello statunitense. 15-0 Ace di. 2-1ilset. 40-15 L’americano non trova il campo in risposta. 30-15 Gran diritto lungolinea in risposta di. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Buona prima del. 1-1non riesce a recuperare sulle variazioni di. 40-15non arriva per un soffio sulla palla corta di. 30-15 Ace dell’americano. 15-15 Palla corta sul nastro di. 15-0 Servizio e diritto a sventaglio di ...

