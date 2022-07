Pubblicità

fattoquotidiano : Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano i… - MediasetTgcom24 : Libia, manifestanti assaltano il parlamento di Tobruk #tobruk #libia - Open_gol : I manifestanti protestano contro le cattive condizioni di vita e lo stallo politico nel Paese - BuianoVezio : RT @marco88420875: . E disordini anche in LIBIA ???? dove i manifestanti invadono e il Parlamento di Tobruk. Le proteste sono scoppiate in tu… - annalaurabar : RT @repubblica: Libia, assalto al Parlamento Tobruk. I manifestanti irrompono nell'edificio -

Un gruppo disi era radunato per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e dello stallo ...Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i ... Scontri tra le fazioni dei "due premier", "l'altro premier" Bashaga arriva a Tripoli ed ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...