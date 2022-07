L'auto finisce contro un platano: morta una ragazza di 18 anni, grave l'amica (Di venerdì 1 luglio 2022) Ancora una tragedia sulla strada. E ancora una giovanissima vittima. Bianca Papushallaj, ragazza 18enne di origini albanesi residente a Castelmassa in provincia di Rovigo, ha perso la vita a Torretta di Legnago (Verona) in un incidente stradale... Leggi su europa.today (Di venerdì 1 luglio 2022) Ancora una tragedia sulla strada. E ancora una giovanissima vittima. Bianca Papushallaj,18enne di origini albanesi residente a Castelmassa in provincia di Rovigo, ha perso la vita a Torretta di Legnago (Verona) in un incidente stradale...

