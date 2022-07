La piccola vittoria dei tifosi del Watford | impediscono al club di giocare un’amichevole contro il Qatar

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il Guardian, a firma Max Rushden, pubblica un lungo approfondimento su calcio e omofobia. «C’è ancora tanta strada da fare»: è la premessa. Ma ladeidelmerita una menzione. La riportiamo, così come raccontata dal giornale inglese. La storia è questa: la scorsa settimana alcuni dei gruppi che seguono la squadra dei Pozzo hanno organizzato una vera e propria campagna di comunicazione e protesta perché ilannullasse l’amichevole col. Per carità, non stiamo parlando di una grossa rivoluzione: tutto sommato, è stata cancellata una partita senza senso, dadurante un ritiro in Austria per recuperare un po’ di brillantezza atletica. E però – fa notare l’editorialista – il fatto che un gruppo digay ...