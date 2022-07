Ius scholae: Salvini, ‘solidarietà a Montaruli, ennesimo episodio preoccupante’ (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) – ‘solidarietà ad Augusta Montaruli, che come tanti parlamentari di centrodestra ha criticato la cittadinanza facile per gli immigrati ed è stata travolta da minacce e insulti sui social. Registriamo anche questo episodio con grande preoccupazione, dopo che ieri notte delinquenti a Firenze hanno dato fuoco all’ingresso della sede della Lega con 15 persone all’interno. Tanta violenza dei presunti buoni, tanto odio di sinistra, ma non ci faremo intimidire”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) –ad Augusta, che come tanti parlamentari di centrodestra ha criticato la cittadinanza facile per gli immigrati ed è stata travolta da minacce e insulti sui social. Registriamo anche questocon grande preoccupazione, dopo che ieri notte delinquenti a Firenze hanno dato fuoco all’ingresso della sede della Lega con 15 persone all’interno. Tanta violenza dei presunti buoni, tanto odio di sinistra, ma non ci faremo intimidire”. Lo dice il leader della Lega Matteo. L'articolo CalcioWeb.

Pubblicità

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - elenabonetti : Lo #iusscholae è l'affermazione di un principio a cui sono molto legata, e cioè che la scuola, l’educazione, è il l… - AnnalisaChirico : In Italia si invoca spesso la parola “responsabilità” per evitare elezioni anticipate. Mi domando perché la medesim… - tabarro63 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la mia più totale solidarietà alla collega Montaruli, oggetto di insulti da parte di qualche leone da… - alebeckhusky : RT @Ivan_Grieco: Riforma seria della Scuola no, Nucleare no, Cannabis no, Ius Scholae no, Eutanasia no. Superbonus fuffa si, Pene più sever… -