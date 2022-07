Il problema della leadership di Meloni agita la destra (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel centrodestra i nodi si stanno aggrovigliando e non è detto che i leader riusciranno a sceglierli. Per le Politiche c’è ancora tempo ma il nervo scoperto non è solo chi sarà il frontman della coalizione, anzi in questo caso la frontwoman ovvero Giorgia Meloni. Il problema è più complesso, più insidioso per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Si risolverà nelle urne, quando gli elettori assegneranno il primato a Fratelli d’Italia, se ciò avverrà come i sondaggi e le amministrative indicano ormai in maniera evidente. Soprattutto con la crescita del partito di Meloni anche nelle città della Lombardia e del Veneto. La regola è quella che è stata sempre ribadita quando il primato ce l’aveva il Cavaliere e successivamente il capo del Carroccio. Adesso che le cose sono cambiate, sembra ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel centroi nodi si stanno aggrovigliando e non è detto che i leader riusciranno a sceglierli. Per le Politiche c’è ancora tempo ma il nervo scoperto non è solo chi sarà il frontmancoalizione, anzi in questo caso la frontwoman ovvero Giorgia. Ilè più complesso, più insidioso per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Si risolverà nelle urne, quando gli elettori assegneranno il primato a Fratelli d’Italia, se ciò avverrà come i sondaggi e le amministrative indicano ormai in maniera evidente. Soprattutto con la crescita del partito dianche nelle cittàLombardia e del Veneto. La regola è quella che è stata sempre ribadita quando il primato ce l’aveva il Cavaliere e successivamente il capo del Carroccio. Adesso che le cose sono cambiate, sembra ...

