AGI - È stato condannato in via definita, a 26 anni di carcere, un egiziano, Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, finito sotto processo per l'omicidio di Gianluca Bianca, il comandante del peschereccio siracusano Fatima II scomparso nel luglio del 2012 nel corso di una battuta di pesca in acque mediterranee poste tra l'isola di Malta e la Libia. La sentenza è diventata definitiva dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso contro la condanna in Appello presentato dal suo difensore, l'avvocato Alessandro Cotzia. Era già definitiva la sentenza, sempre a 26 anni di reclusione, per un altro egiziano, Mohamed Elasha Rami, in quanto la sua difesa non aveva proposto ricorso alla Corte suprema. Assoluzione definitiva per un tunisino dopo il giudizio in primo grado in Corte d'Assise, a Siracusa, poiché la Procura di Siracusa non aveva presentato appello.

Gli ammutinati del Fatima
Nella tesi dei magistrati, a bordo del peschereccio ci sarebbe stata una lite tra i marinai nordafricani ed quelli italiani, poi gli egiziani avrebbero organizzato l'ammutinamento sfociato con ...
POZZUOLI/ Scrutatori non vogliono il presidente: scatta l'ammutinamento in un seggio a Licola
POZZUOLI - Attimi di tensione si sono vissuti ieri a Licola, all'interno dell'istituto Oriani, dove gli scrutatori del seggio 34 si sono ammutinati contro il nuovo presidente nominato dalla Prefettura ...