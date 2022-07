Elon Musk e quel silenzio (assordante) su Twitter (Di venerdì 1 luglio 2022) Anche oggi Elon Musk non ha pubblicato nulla. Zero tweet. Così negli ultimi giorni sono partite le mille supposizioni, alcune più fantasiose e altre meno, sulle vere ragioni di questa scomparsa ex abrupto. Intanto, il silenzio del ceo di Tesla e SpaceX va avanti dal 21 giugno e la sua assenza forzata dalla piattaforma è diventata già per molti solo una precisa strategia di comunicazione. Del resto, dal 25 aprile, giorno in cui Musk ha annunciato l’acquisto di Twitter postando semplicemente un laconico quanto esaustivo “Yes!” – incassando in poche ore oltre 2,6 milioni di like – sul suo profilo ha pubblicato la bellezza di 1.028 tweet. Una media giornaliera di 18 pubblicazioni, quindi un tweet ogni 90 minuti, una voracità che ha generato poco meno di 111 milioni di reaction e una crescita di nuovi ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022) Anche ogginon ha pubblicato nulla. Zero tweet. Così negli ultimi giorni sono partite le mille supposizioni, alcune più fantasiose e altre meno, sulle vere ragioni di questa scomparsa ex abrupto. Intanto, ildel ceo di Tesla e SpaceX va avanti dal 21 giugno e la sua assenza forzata dalla piattaforma è diventata già per molti solo una precisa strategia di comunicazione. Del resto, dal 25 aprile, giorno in cuiha annunciato l’acquisto dipostando semplicemente un laconico quanto esaustivo “Yes!” – incassando in poche ore oltre 2,6 milioni di like – sul suo profilo ha pubblicato la bellezza di 1.028 tweet. Una media giornaliera di 18 pubblicazioni, quindi un tweet ogni 90 minuti, una voracità che ha generato poco meno di 111 milioni di reaction e una crescita di nuovi ...

SpaceX può usare Starlink su veicoli in movimento SpaceX aveva già avviato i test con Hawaiian Airlines e JSX per la connettività a bordo degli aerei. L'azienda di Elon Musk ha ora ricevuto l'autorizzazione dalla FCC (Federal Communications Commission) per installare le antenne di Starlink sui veicoli in movimento, quindi su aerei, automobili, camion, camper e ... L'avventura lunare della sonda finanziata dalla Nasa è partita dalla Nuova Zelanda Una volta in orbita lunare, per raggiungere la loro destinazioni gli astronauti si dovranno trasferire nel modulo di allunaggio, fornito dalla compagnia spaziale di Elon Musk , SpaceX . È una ... Il Sole 24 ORE Tesla sbanda sul razzismo Quindici ex e attuali dipendenti neri di Tesla hanno intentato una causa contro la società sostenendo di aver subito abusi e molestie razziali ...