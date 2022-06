Paola Turci e Francesca Pascale si sposano? Un mistero che cela la paura dei pregiudizi (Di giovedì 30 giugno 2022) Conferme e smentite si seguono in una danza estiva che lascia dubbi e perplessità: Paola Turci e Francesca Pascale si sposano? E se si, perché lo fanno in segreto? Il feeling tra la cantautrice e la showgirl, ex di Silvio Berlusconi, è nell’aria da ormai due anni, quando uscì la prima foto che le ritraeva insieme. A quanto pare galeotta fu l’estate del 2020, quando Turci e Pascale trascorsero qualche giorno insieme a bordo di uno yacht . Da quel momento sembra che sottotraccia sia nata una vera e propria relazione tra le due che, secondo i bene informati, dovrebbe convogliare nella cerimonia, per cui ci sarebbe già una data e un luogo: il prossimo 2 luglio a Montalcino, in Toscana. La location del ricevimento rimarrebbe però top secret. Una relazione che in realtà non ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Conferme e smentite si seguono in una danza estiva che lascia dubbi e perplessità:si? E se si, perché lo fanno in segreto? Il feeling tra la cantautrice e la showgirl, ex di Silvio Berlusconi, è nell’aria da ormai due anni, quando uscì la prima foto che le ritraeva insieme. A quanto pare galeotta fu l’estate del 2020, quandotrascorsero qualche giorno insieme a bordo di uno yacht . Da quel momento sembra che sottotraccia sia nata una vera e propria relazione tra le due che, secondo i bene informati, dovrebbe convogliare nella cerimonia, per cui ci sarebbe già una data e un luogo: il prossimo 2 luglio a Montalcino, in Toscana. La location del ricevimento rimarrebbe però top secret. Una relazione che in realtà non ...

GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - Corriere : Paola Turci e Francesca Pascale: matrimonio in Toscana per la cantante e l’ex di Berlusconi - Corriere : Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato, in Toscana - dani_lettrice : RT @Useppe00: Francesca Pascale dopo un po' di patimento adesso si ritrova con i soldi di Silvio B. e con Paola Turci accanto: per me viene… - dreanaam : RT @96ibkh: dopo Paola Turci e Francesca Pascale che si sposano all’improvviso arriveranno anche Maria e Sabrina Ferilli io ci credo e ci s… -