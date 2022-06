Oroscopo Luglio | Toro

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 21 aprile – 20 maggio Esagerati? No, solo sexy, spumeggianti, travolgenti. E sensualissimi. Avete sguardi impossibili da dimenticare, un sorriso e un appeal che restano appiccicati alla pelle, come sabbia finissima. Venere amica e Marte nel vostro segno. In amore è il momento di parlar chiaro, di aprirsi all’altro mettendo a nudo i vostri e i suoi sentimenti. È il momento, per chi ha un vuoto nel cuore, di uscire, incontrare, flirtare perché Eros è pronto a scoccare la freccia. Urano amplifica il desiderio di nuovo nella professione ma anche nei modi di intendersi col partner. Eroticamente siete più esigenti. Meno abitudinari. Da shock. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 30, 2022 at 8:19 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in ...