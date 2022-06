Pubblicità

sportli26181512 : Lukaku riporta gol, potenza e carisma. Ma dovrà adeguarsi a un’Inter più bella: Lukaku riporta gol, potenza e caris… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Lukaku riporta gol, potenza e carisma. Ma dovrà adeguarsi a un’Inter più bella - Gazzetta_it : Lukaku riporta gol, potenza e carisma. Ma dovrà adeguarsi a un’Inter più bella - Cucciolina96251 : RT @ivanfcardia: #Lukaku lascia la sede nerazzurra dopo la firma del contratto che lo riporta a essere un giocatore dell’@Inter. @TuttoMerc… - ivanfcardia : #Lukaku lascia la sede nerazzurra dopo la firma del contratto che lo riporta a essere un giocatore dell’@Inter.… -

La Gazzetta dello Sport

Eccolo Big Rom. È tornato. Si è messo una sciarpa nerazzurra al collo, una mano sul cuore e ha giurato: "Sono troppo contento". Un anno fa ha usato sorrisi e gesti simili per dire cose simili: "A ......10 - Inter,sbarcato a Milano ( Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio ) Romeluè ... Ora sosterrà le visite mediche, quindi la firma sul contratto chea Milano il giocatore in ... Lukaku riporta gol, potenza e carisma. Ma dovrà adeguarsi a un'Inter più bella Correa Napoli - Come riportato dall'odierna edizione de Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a bussare alla porta dell'Inter per Correa.Paulo Dybala avrebbe dato mandato al suo entourage di contattare la Juventus per capire la fattibilità di un nuovo contratto a cifre più basse ...