Luca Calvani presenta il suo compagno: il coming out con una dichiarazione d'amore (Di giovedì 30 giugno 2022) Il coming out di Luca Calvani con una dichiarazione d'amore sui social, è così che l'attore svela al mondo chi gli è accanto da anni. Lui è Alessandro Franchini, imprenditore con cui gestisce un agriturismo a Camaiore, in Toscana. E' con una serie di foto che Luca Calvani ha accompagnato le parole d'amore per il suo compagno. Sono nel loro agriturismo, seduti guardano lontano e nella stessa direzione, c'è tanta luce ed è quella che l'attore e conduttore vede da quando ha capito che possono essere solo quel "noi" tanto desiderato. "Il tempo si ferma e vedo solo luce" scrive Calvani dichiarando il suo amore non solo ad Alessandro ma a tutti. Ha voglia di gran luce ed il momento è quello giusto, per fortuna i ...

