Isola dei Serpenti | perché è importante il ritiro della Russia

(Di giovedì 30 giugno 2022) Kiev, 30 giu. (Adnkronos) - L'deiè un isolotto roccioso di 0,17 km2. Ma anche se è così piccola aveva ormai assunto uno status quasi mitico per l'Ucraina, dopo l'eroismo sprezzante dei suoi soldati che avevano respinto la resa. La sua riconquista da parte di Kiev è di grande importanza strategica e simbolica. E può avere ricadute globali molto positive sul commercio del grano attraverso il mar Nero. Chiamato ancheZmiinyi, l'isolotto si trova in una posizione particolarmente strategica nel mar Nero, a soli 40 km dalla costa ucraina di Odessa e a 45 da quellaRomania, paese membro dell'Ue e la Nato. Una base russa con missili a lungo raggio poteva minacciare il traffico navale, il porto ucraino di Odessa e, in Romania, il delta del Danubio e il porto di Costanza, da cui ora passa parte del ...

"Con la liberazione dell'Serpenti, la regione di Odessa è stata completamente ripulita dagli occupanti russi", così le autorità locali salutano su Telegram la "reconquista" dell'Serpenti nel mar Nero, ...Le forze russe si sono ritirate dall'di Zmiinyi, popolarmente conosciuta come l'Serpenti. Lo sostengono diversi profili sui social media, ma al momento non sono filtrati ulteriori dettagli. Filmati e foto sembrano mostrare apparecchiature in fiamme sul posto. M5s fuori dal governo Iscritti e parlamentari in pressing su Conte: "Appoggio esterno" "Con la liberazione dell'Isola dei Serpenti, la regione di Odessa è stata completamente ripulita dagli occupanti ...