Ipf: Di Maio, “Non penalizziamo chi non è al primo mandato” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA – La maggioranza di voi è qui al primo mandato. Per noi quello che vale è il merito, il talento, l’esperienza. Non possono essere penalizzate le persone che hanno fatto un’esperienza nelle Istituzioni e grazie a questa esperienza sono maturate. Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (foto) durante l’assemblea congiunta dei gruppi “Insieme per il futuro”, da lui appena fondati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA – La maggioranza di voi è qui al. Per noi quello che vale è il merito, il talento, l’esperienza. Non possono essere penalizzate le persone che hanno fatto un’esperienza nelle Istituzioni e grazie a questa esperienza sono maturate. Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di(foto) durante l’assemblea congiunta dei gruppi “Insieme per il futuro”, da lui appena fondati. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Ipf: Di Maio, 'Non penalizziamo chi non è al primo mandato' - zazoomblog : Ipf: Di Maio stiamo costruendo base progetto - #stiamo #costruendo #progetto - iconanews : Ipf: Di Maio, stiamo costruendo base progetto - askanews_ita : Di Maio: #Lega e #M5S stanno facendo un teatrino, è uno spettacolo indecoroso - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Lite M5s-Di Maio per il tesoro delle restituzioni. Gli scissionisti di Ipf ora vogliono indietro i soldi bloccati. E intan… -