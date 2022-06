“È il corpo di Michele”. Fa un giro in bici e sparisce nel nulla: trovato morto a 47 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Michele Sensini è morto sui monti Sibillini. Una vera e propria tragedia ha scosso tutti con la morte dell’uomo, che aveva solamente 47 anni ed era una preparata guida escursionistica nonché un giornalista. C’era stata preoccupazione sin dall’inizio, visto che dopo essere uscito con la sua bicicletta aveva fatto perdere le proprie tracce. Una volta sparito nel nulla, erano state immediatamente avviate le ricerche, che hanno purtroppo dato un esito che nessuno voleva nemmeno immaginare. Michele Sensini è morto sui monti Sibillini e le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino non hanno portato buoni risultati, se non il recupero del cadavere del 47enne che è stato localizzato in un canalone di San Lorenzo al Lago, a Fiastra, in provincia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)Sensini èsui monti Sibillini. Una vera e propria tragedia ha scosso tutti con la morte dell’uomo, che aveva solamente 47ed era una preparata guida escursionistica nonché un giornalista. C’era stata preoccupazione sin dall’inizio, visto che dopo essere uscito con la suacletta aveva fatto perdere le proprie tracce. Una volta sparito nel, erano state immediatamente avviate le ricerche, che hanno purtroppo dato un esito che nessuno voleva nemmeno immaginare.Sensini èsui monti Sibillini e le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino non hanno portato buoni risultati, se non il recupero del cadavere del 47enne che è stato localizzato in un canalone di San Lorenzo al Lago, a Fiastra, in provincia di ...

Pubblicità

CronacheMc : FIASTRA - Il corpo rinvenuto in fondo ad un canalone. Era scomparso ieri pomeriggio quando era uscito per fare un g… - daniele19921 : RT @GiovannaAttard3: @marcopiaiasj Per Michele Maria e per tutti i giovani che soffrono nell'anima e nel corpo. Padre Santo, nel nome di Ge… - GiovannaAttard3 : @marcopiaiasj Per Michele Maria e per tutti i giovani che soffrono nell'anima e nel corpo. Padre Santo, nel nome di… - mai4abb : @2canne5euro Michele è un discorso semplice: il dottore sta SCEGLIENDO cosa fare SUL MIO CORPO. Io invece a lui non… - Ischitano1 : RT @ilfoglio_it: La storia dell’anestesia smaschera i fanatici: i mali del corpo non servono a espiare i peccati. Il favore di due Papi all… -