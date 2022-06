Di Maio contro i contiani: spettacolo indecoroso. Il M5S cercherà in aula la vendetta su Draghi (Di giovedì 30 giugno 2022) Di Maio all’attacco di Conte e Salvini. Sempre più calato nel ruolo di paladino del premier Draghi e del suo governo. “Quello visto in questi giorni è uno spettacolo indecoroso. Un teatrino – dice all’assemblea dei gruppi di “Insieme per il futuro” – che stanno facendo due forze politiche in un momento storico delicato, mentre si stanno decidendo cose importanti anche per l’Italia. Con Insieme per il Futuro abbiamo fatto una scelta di maturità rispetto ad atteggiamenti che non sono più condivisibili e sostenibili”. “La nostra azione sarà duplice – annuncia Di Maio – In Parlamento per stabilizzare il governo così da sterilizzare i colpi di testa di alcune forze politiche e sul territorio, dove continueremo ad aggregare con programmazione e visione a lungo termine. Questo serve e dobbiamo essere umili, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Diall’attacco di Conte e Salvini. Sempre più calato nel ruolo di paladino del premiere del suo governo. “Quello visto in questi giorni è uno. Un teatrino – dice all’assemblea dei gruppi di “Insieme per il futuro” – che stanno facendo due forze politiche in un momento storico delicato, mentre si stanno decidendo cose importanti anche per l’Italia. Con Insieme per il Futuro abbiamo fatto una scelta di maturità rispetto ad atteggiamenti che non sono più condivisibili e sostenibili”. “La nostra azione sarà duplice – annuncia Di– In Parlamento per stabilizzare il governo così da sterilizzare i colpi di testa di alcune forze politiche e sul territorio, dove continueremo ad aggregare con programmazione e visione a lungo termine. Questo serve e dobbiamo essere umili, ...

