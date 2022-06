Bataclan, ergastolo senza sconti al terrorista Abdeslam, unico superstite del commando (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci sono voluti dieci mesi di dibattimento per arrivare alla condanna all’ergastolo, senza alcuni sconto di pena, a Salah Abdeslam, l‘unico superstite del commando jadhista che il 13 novembre del 2015 causò la morte di 130 persone e centinaia di feriti tra lo Stade de France, i locali del centro della capitale ed il Bataclan, una serie di attentati del terrorismo islamico che colpì duramente Parigi. “Sono soddisfatto per la sentenza pronunciata a Parigi, credo che renda giustizia per quello che è avvenuto, per le vittime – dice all’Adnkronos Dario Solesin, il fratello di Valeria Solesin, uccisa nell’attentato del Bataclan. – Personalmente la vivo come una liberazione, ora vediamo cosa accadrà”. La ricercatrice veneziana di 28 anni era stata uccisa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci sono voluti dieci mesi di dibattimento per arrivare alla condanna all’alcuni sconto di pena, a Salah, l‘deljadhista che il 13 novembre del 2015 causò la morte di 130 persone e centinaia di feriti tra lo Stade de France, i locali del centro della capitale ed il, una serie di attentati del terrorismo islamico che colpì duramente Parigi. “Sono soddisfatto per la sentenza pronunciata a Parigi, credo che renda giustizia per quello che è avvenuto, per le vittime – dice all’Adnkronos Dario Solesin, il fratello di Valeria Solesin, uccisa nell’attentato del. – Personalmente la vivo come una liberazione, ora vediamo cosa accadrà”. La ricercatrice veneziana di 28 anni era stata uccisa ...

