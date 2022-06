Atletica | Tobia Bocchi argento ai Giochi del Mediterraneo | allarme Dallavalle | fastidio alla caviglia Melluzzo sfiora il podio

(Di giovedì 30 giugno 2022) A Orano (Algeria) si sono aperti idelanche per quanto riguarda l’leggera. La prima giornata ha portato in dote una medaglia all’Italia per mano di, che conquista l’nel salto triplo grazie a un balzo a 16.93 metri all’ultimo tentativo (1,0 m/s di vento a favore, ha regalato 20 centimetri all’asse di battuta). L’emiliano è stato battuto dall’algerino Yasser Triki, autore di 17.07 metri, e ha avuto la meglio sul portoghese Tiago Pereira (16.90). Campanello d’per Andrea: 16.44 al primo tentativo (quinto posto) e poi stop precauzionale a causa di un piccolocavigilia destra, già avvertito sabato scorso ai ...

Giorgio Olivieri nel lancio del martello, la mezzofondista Federica Del Buono negli 800 mt., i Carabinieri della provincia di Rieti che si complimentano con i colleghi della Sezione. Saranno quattro giornate dedicate all'leggera, si partirà giovedì con in pedana il triplista, Andrea Dallavalle e Bocchi. Nei 400hs, tra gli atleti di spicco gareggeranno Mario